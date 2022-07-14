اخبار الخليج – «الأعلى للمرأة» يشارك بندوة نظمها مركز ويلسون الأمريكي البحثي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬نظمتها‭ ‬مبادرة‭ ‬نساء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التابعة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بمركز‭ ‬وودرد‭ ‬ويلسون‭ ‬الدولي‭ ‬البحثي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وناقشت‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬فهم‭ ‬العوائق‭ ‬أمام‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والتغلب‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬أمام‭ ‬رفع‭ ‬المشاركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمرأة‭ ‬ودخولها‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ووصولها‭ ‬لمصادر‭ ‬التمويل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ولبنان،‭ ‬وتونس‭.‬

وأدارت‭ ‬الندوة‭ ‬السيدة‭ ‬ميريسا‭ ‬كورما‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ويلسون،‭ ‬وتحدثت‭ ‬فيها‭ ‬السيدة‭ ‬علياء‭ ‬العالي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بترشيح‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬التي‭ ‬استعرضت‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينفذه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‹تمكين›‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬كما‭ ‬تحدثت‭ ‬فيها‭ ‬السيدة‭ ‬هالة‭ ‬الدوسري‭ ‬وهي‭ ‬باحثة‭ ‬بمركز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعدالة‭ ‬العالمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والسيدة‭ ‬سلوى‭ ‬سحلول‭ ‬وهي‭ ‬خبير‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬والسيدة‭ ‬لين‭ ‬منذر‭ ‬وهي‭ ‬أخصائي‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

واستعرضت‭ ‬الندوة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وصول‭ ‬المرأة‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬المناسب‭ ‬لإطلاق‭ ‬مشروعاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإدماج‭ ‬الرقمي‭ ‬عبر‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬سيدات‭ ‬ورائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬بأهمية‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروعاتهن‭ ‬وتنميتها‭ ‬وزيادة‭ ‬تنافسيتها‭ ‬واستدامتها،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬الندوة‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬منصات‭ ‬رقمية‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال،‭ ‬وإتاحة‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالهن،‭ ‬وتوعيتهن‭ ‬قانونيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬وتكنولوجيا،‭ ‬ووضع‭ ‬وتطوير‭ ‬تشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬للخدمات‭ ‬والمنتجات،

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ومركز‭ ‬ويلسون‭ ‬البحثي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬يحرص‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والدراسات‭ ‬والتقارير‭ ‬وعقد‭ ‬المنتديات‭ ‬المتخصصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬تخصص‭ ‬الطرفان،‭ ‬وبما‭ ‬يملكه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬ويلسون‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬وتأثير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬