اخبار الخليج – «الأعلى للمرأة» يشارك بندوة نظمها مركز ويلسون الأمريكي البحثي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك المجلس الأعلى للمرأة في ندوة نظمتها مبادرة نساء الشرق الأوسط التابعة لبرنامج الشرق الأوسط بمركز وودرد ويلسون الدولي البحثي في الولايات المتحدة الأمريكية، وناقشت الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان «فهم العوائق أمام رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتغلب عليها»، الفرص والتحديات أمام رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة ودخولها مجال ريادة الأعمال ووصولها لمصادر التمويل، وذلك في عدد من الدول العربية من بينها مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، وتونس.
وأدارت الندوة السيدة ميريسا كورما مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون، وتحدثت فيها السيدة علياء العالي المدير التنفيذي للاستراتيجية والتحول في صندوق العمل «تمكين» بمملكة البحرين بترشيح من المجلس الأعلى للمرأة التي استعرضت تجربة مملكة البحرين من خلال برنامج «ريادات» الذي ينفذه صندوق العمل ‹تمكين› بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية، كما تحدثت فيها السيدة هالة الدوسري وهي باحثة بمركز حقوق الإنسان والعدالة العالمية بالمملكة العربية السعودية، والسيدة سلوى سحلول وهي خبير دولي في المرأة في السلام والأمن في تونس، والسيدة لين منذر وهي أخصائي التوازن بين الجنسين في الأعمال التجارية في لبنان.
واستعرضت الندوة عددا من المحاور من بينها وصول المرأة للخدمات المالية من خلال تسهيل حصولها على التمويل المناسب لإطلاق مشروعاتها الخاصة إضافة إلى الإدماج الرقمي عبر رفع وعي سيدات ورائدات الأعمال بأهمية التقنية في تطوير مشروعاتهن وتنميتها وزيادة تنافسيتها واستدامتها، كما أكدت الندوة أهمية العمل الجماعي في المنطقة العربية من أجل توفير منصات رقمية لرائدات الأعمال، وإتاحة البيانات التي تسهم في تطوير أعمالهن، وتوعيتهن قانونيا واقتصاديا وتكنولوجيا، ووضع وتطوير تشريعات وقوانين ذات الصلة بالملكية الفكرية للخدمات والمنتجات،
ويأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ومركز ويلسون البحثي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحرص الطرفان على تبادل الخبرات والدراسات والتقارير وعقد المنتديات المتخصصة ذات العلاقة بتمكين المرأة من منطلق تخصص الطرفان، وبما يملكه المجلس من خبرة نوعية على المستوى الإقليمي من جهة، وما يحظى به مركز ويلسون من أهمية وتأثير على مستوى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
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