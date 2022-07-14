اخبار الخليج – ناصر بن حمد يتسلم كتاب «مئوية كرة القدم البحرينية» من الشيخ دعيج بن سلمان ويؤكد أن البحرين ترتبط بتاريخ ناصع في رياضة كرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ترتبط‭ ‬بتاريخ‭ ‬ناصع‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وسجلت‭ ‬محطات‭ ‬رائدة‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬والعلمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وإثراء‭ ‬المكتبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بكتاب‭ ‬‮«‬مئوية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬سموه،‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬صاحب‭ ‬فكرة‭ ‬الكتاب،‭ ‬الذي‭ ‬أهدى‭ ‬سموه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬مئوية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسيد‭ ‬مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬كمال‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الكتاب‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬مئوية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬يسطر‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬وسيكون‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النماء‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬الازدهار‭ ‬والتطور‭ ‬والنمو،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬صاحب‭ ‬فكرة‭ ‬الكتاب‭ ‬وجهود‭ ‬أسرة‭ ‬التحرير‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل،‭ ‬الذي‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬مباركة‭ ‬سموه‭ ‬لإصدار‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬يحكي‭ ‬قصة‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1922‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬سيكون‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة‭ ‬خصوصاً‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أدق‭ ‬المصادر‭ ‬والمراجع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬يلامس‭ ‬الحقيقة‭.‬

‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الكتاب،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحرير،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالجليل‭ ‬أسد‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير،‭ ‬وأسرة‭ ‬التحرير‭ ‬راشد‭ ‬شريدة‭ ‬وعباس‭ ‬العالي‭ ‬وناصر‭ ‬محمد‭ ‬والدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬والسيد‭ ‬وليد‭ ‬يوسف‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭.‬