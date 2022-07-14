اخبار الخليج – ناصر بن حمد يتسلم كتاب «مئوية كرة القدم البحرينية» من الشيخ دعيج بن سلمان ويؤكد أن البحرين ترتبط بتاريخ ناصع في رياضة كرة القدم

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب أن مملكة البحرين ترتبط بتاريخ ناصع في رياضة كرة القدم وسجلت محطات رائدة طوال السنوات الماضية، مشيرا سموه إلى أهمية المسيرة الرياضية والعلمية في المملكة وإثراء المكتبات الوطنية بكتاب «مئوية كرة القدم البحرينية».
جاء ذلك خلال استقبال سموه، معالي الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صاحب فكرة الكتاب، الذي أهدى سموه نسخة من كتاب «مئوية كرة القدم البحرينية»، بحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسيد مروان فؤاد كمال القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وهيئة تحرير الكتاب.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن كتاب «مئوية كرة القدم البحرينية» يسطر تاريخ كرة القدم البحرينية وسيكون إضافة مميزة في مسيرة النماء لهذه الرياضة العريقة التي تسير بخطى ثابتة نحو مواصلة الازدهار والتطور والنمو، مشيداً سموه بجهود الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة صاحب فكرة الكتاب وجهود أسرة التحرير.
من جانبه، أعرب الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل، الذي أثمر عن مباركة سموه لإصدار الكتاب الذي يحكي قصة النجاح التي تعيشها مملكة البحرين في رياضة كرة القدم ويتحدث عن تاريخ كرة القدم البحرينية منذ العام 1922 حتى العام 2022، مبينا أن الكتاب سيكون إضافة مميزة في مسيرة تطور رياضة كرة القدم للأجيال الحالية والقادمة خصوصاً انه تم الاعتماد على أدق المصادر والمراجع من أجل أن يخرج هذا الإصدار بالمستوى الذي يلامس الحقيقة.
وأشرف على إعداد الكتاب، السيد محمد لوري رئيس فريق الإعداد والتحرير، والسيد عبدالجليل أسد مساعد رئيس التحرير، وأسرة التحرير راشد شريدة وعباس العالي وناصر محمد والدكتور يوسف محمد والسيد وليد يوسف المنسق العام.
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