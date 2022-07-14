شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي لكرة الطائرة شباب يواصل تحضيراته في القاهرة استعدادًا لغرب آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل لاعبوا المنتخب السعودي للشباب لكرة الطائرة التحضيرات الخاصة بهم في المعسكر التدريبي المقام في العاصمة المصرية القاهرة والذي يستمر حتى السابع عشر من شهر يوليو إستعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس القادم.

أخضر الطائرة يواصل تحضيراته في القاهرة استعدادًا لغرب آسيا

ويتدرب اللاعبون على فترتين الأولى صباحية والفترة الثانية مسائية حيث تشمل تلك التدريبات وجود بعض تمرينات اللياقة البدنية من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين.

حيث سبق وأن تمكن المنتخب السعودي من الفوز على نظيره المنتبخ المصري للشباب لكرة الطائرة بنتيجة ثلاثة أشواطٍ مقابل واحد.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مدرب المنتخب السعودي محمد بن علي الشيخ، أكد خلالها جاهزية المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا

حيث أكد بأن اللاعبين خاضوا بعض المباريات الودية في المعسكر الخارجي وتم التأكد من جاهزيتهم على المستوى الفني والبدني

وأنهى بأن الجميع يأمل في أن يكون التوفيق حليف المنتخب خلال مشاركته في ظل الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة.