شكرا لقرائتكم خبر عن هجرة جماعية.. 13 محترف أجنبي يغادر الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم خلال الآونة الأخيرة بواحدة من مراحل الهجرة الخاصة باللاعب الأجانب لدورينا حيث غادر ما يصل لنحو ثلاثة عشر لاعبًا منذ نهاية الموسم الكروي المنصرم 2021-2022 وذلك من أصل 112 لاعب ينشطون في كافة المسابقات المحلية.

13 أجنبي يغادر الدوري السعودي للمحترفين

جوناثان رودريجو

فريق نادي الاتفاق كان له نصيب الأسد والحصة الأكثر من الاستغناء عن اللاعبين بواقع 3 حمترفين وذلك بعد أن إستقرت الإدارة على التخلص من خدمات الثلاثي الأجنبي فيليب كيش المدافع السلوفاكي، وبعده الجزائري أيوب عبداللاوي المدافع، ومواطنه رايس مبولحي، حارس المرمى.

في الوقت الذي ودع فيه فريق نادي الفتح إثنين من أبرز المحترفين وهو اللاعب الدولي الكرواتي إيفان سانتيني المهاجم الذي خاض قبل رحيله ثلاثة وعشرين مواجهة نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وصنع 3 آخرين

بينما كان ثاني المغادرين الأوكراني ماكسيم كوفال حارس المرمى الذي تم الحصول على توقيعه في أغسطس من العام 2018 قادمًا من صفوف فريق نادي دينامو كييف لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قبل التوقيع على عقد جديد لمدة 3 مواسم عام 2019.

واستغنى ضمك عن الثنائي المدافع الأرجنتيني سيرجيو فيتور بالإضافة إلى بيع إيميلو زيلايا مهاجم وهداف الفريق الذي تمكن ن تسجيل ثلاثة عشر هدفًا خلال مباريات الموسم الماضي بعد أن طلب فك الإرتباط متنازلًا عن كافة مستحقاته المتبقية.

وقررت إدارة فريق نادي التعاون عدم تفعيل بند تجديد إعارة اللاعب الدولي الكولومبي كريستيان لوينداما، بعد أن تم التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من جلطة سراي التركي، حتى نهاية الموسم فيما تم التخلص من زي لويس مهاجم مهاجم الرأس الأخضر.

ومن نادي النصر رحل الأورجوياني جوناثان رودريجيز الذي إنضم للعالمي خلال شهر يناير الماضي ولم يلعب معه سوى ثمانية مباريات بالدوري سجل من خلالها هدفًا واحدًا.

وقررت إدارة أبها عدم تجديد عقد المغربي عبد العالي المحمدي الذي لعب ثلاثة صفوف شارك فيها بثمانية وثمانين مباراة في مختلف المسابقات وحافظ على نظافة شباكه لنحو 15 مرة.

وأخيرًا رحل من الباطن محمد رايحي كما أنهت الإصابة مشوار ياجو هيريرين حارس المرمى الإسباني مع الرائد في يونيو الماضي.

