شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يُطالب اتحاد جدة بثلاث صفقات مدوية ويحسم موقف طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، بدأ مهام عمله سريعًا تحضيرًا للموسم الجديد.

اتحاد جدة يتعاقد مع سانتو لقيادة الفريق

وكان نادي اتحاد جدة تعاقد مع سانتو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، من أجل قيادة الفريق بالموسم الجديد، بعد ضياع لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم المنصرم.

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن سانتو طلب من مجلس إدارة ناديه تدعيم الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية بثلاثة لاعبين.

تدعيم حراسة المرمى أولى طلبات سانتو

وتابعت: "المدير الفني طالب إدارة ناديه التعاقد مع حارس مرمى يُجيد اللعب بقدميه للاعتماد عليه في البناء الهجومي من الخلف، بجانب لاعب محور رقم 6 تقليدي".

وأضافت: "كما يرغب سانتو في التعاقد مع لاعب في مركز 8 بدلًا من برنو هنريكي وتعويض كريم الأحمدي الذي غادر للإصابة وفيليبي الذي انتهى عقده".

واختتمت: "النادي السعودي ينتظر الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل تحقيق مطالب المدير الفني الجديد، الذي يسعى لقيادة الزعيم إلى منصات التتويج".

سانتو يرفض صفقة طارق حامد

من ناحية أخرى، أكدت الصحيفة نفسها، أن سانتو أبدى تحفظًا على صفقة التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري، حيث يرى أن اللاعب لا يتناسب مع الفريق.

وتابعت: "بعض الأصوات داخل النادي تطالب التعامل مع هذه الصفقة بواقعية، وقد يكون ذلك من خلال إعارة حامد أو الإبقاء عليه مع قيام المدرب بتوظيفه حسب ما يراه مناسبًا لخدمة الفريق".

وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب حامد من ارتداء قميص بيراميدز سبورت المصري، بعد فشل انتقاله إلى اتحاد جدة بالموسم الجديد.

طارق حامد

إتحاد جدة الموسم المنصرم