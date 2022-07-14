شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مساعد وزير الرياضة حول مجلس إدارة اهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح الدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن الجمعية العمومية الخاصة بفريق الكرة الأول بنادي اهلي جدة لا تتضمن أي من الطلبات الخاصة بحجب الثقة عن مجلس الإدارة الحالي كاشفًا عن تقدم بعض من الأشخاص أعضاء الجمعية العمومية للنادي بحل مجلس إدارة النادي في وقت سابق.

مساعد وزير الرياضة: ولا نملك صلاحية حل الإدارات

مساعد وزير الرياضة

ومن المُنتظر أن يعقد النادي الأهلي جمعية غير عادية وذلك يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري وذلك بناءًا على موافقة وزارة الرياضة وجاء ذلك وفق الحساب الرسمي الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي تصريحات أدلى بها السالمي اليوم الخميس قال أنه ورد يوم الحادي عشر من الشهر الحالي طلب تضمن حل مجلس إدارة النادي الأهلي من أحد أعضاء الجمعية العمومية ومن المُنتظر أن يتم التعامل معه لاحقًا.

وشدد على أنه لا يحق لأي من الأشخاص من وزارة الرياضة حل مجالس إدارات الأندية سوى في حالة وجود أي من المخالفات المالية أو الإدارية والجمعية العمويمة الخاصة بنادي الأهلي هي من اختارت مجلس الإدارة الحالي.

وفيما يخص عدم الموافقة على طلب عقد جمعية غير عادية للنادي الأهلي في شهر أبريل من العام الماضي 2021 أرجع السالمي ذلك إلى عدم اكتمال الطلب