شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قرعة الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي تسفر عن مواجهات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سحبت اليوم قرعة الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للعام الجاري 2022 وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور وهي التي أسفرت على الكثير من المواجهات النارية التي ستقام خلال الفترة القادمة.

قرعة الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي

ومن المُنتظر أن تشهد نسخة هذا العام تتويج بطل جديد في الوقت الذي يبقى فيه إثنتي عشر جديدًا يتنافسون على التتويج بالنسخة الأولى لهم.

قرعة الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي

البداية مع منطقة غرب آسيا حيث سيشهد الدور ما قبل النهائي الخاص بها مواجهة نارية تلك التي تجمع بين العربي الكويتي بفريق نادي السيب العماني وذلك يوم الخامس من شهر سبتمبر فيما سيلعب في اللقاء الثاني الرفاع البحريني مع نادي الرفاع.

وفيما يخص النهائي الخاص بمنطقة غرب آسيا من المُنتظر أن يقام يوم الرابع من شهر أكتوبر وذلك على أرض الفريق الفائز من مواجهة العربي والسيب.

في المقابل يشهد الدور قبل نهائي الخاص بالمناطق مواجهة قوية تلك التي تجمع بين فريقي إيسترن لونغ ليونز من هونغ كونغ مع الفريق الفائز من نهائي منطقة وسط آسيا

بينما يواجه موهون باغان من الهند بطل منطقة آسيان وتقام المباراتان يومي السادس والسابع من شهر سبتمبر المقبل على أن يقام نهائي المناطق يوم الخامس من شهر أكتوبر للعام الجاري.

ويشهد الدور قبل النهائي الخاص بمنطقة آسيان لقاء قوي بين ماكاسار الإندونيسي مع قدح دار الأمان الماليزي وذلك يوم التاسع من شهر أغسطس فيما يواجه فيتل الفيتنامي نظيره كوالالمبور الماليزي يوم العاشر من شهر أغسطس.

ويقام نهائي آسيان يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس القادم على أرض الفائز من مباراة فيتل وكوالالمبور ويستضيف خوجاند الطاجيكي نهائي منطقة وسط آسيا، حيث يتقابل مع سوغديانا الأوزبكي يوم السابع عشر من شهر أغسطس فيما يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم الثاني والعشرين من أكتوبر على أرض الفريق الفائز في نهائي المناطق.

نهائي منطقة غرب آسيا

الفائز من مباراة العربي الكويتي والسيب العماني - الفائز من مباراة الرفاع الشرقي البحريني ومواطنه الرفاع.

نهائي منطقة الوسط

خوجاند (طاجيكستان) - سوغديانا (أوزبكستان).

نهائي منطقة آسيان

الفائز من مباراة فيتل الفيتنامي وكوالالمبور الماليزي - الفائز من مباراة ماكاسار الإندونيسي وقدح دار الأمان الماليزي.

قبل نهائي المناطق

إيسرن (هونغ كونغ) - بطل منطقة الوسط.

موهون باغان (الهند) - بطل منطقة آسيان.

نهائي المناطق

الفائز من قبل النهائي (1) - الفائز من قبل النهائي (2).

نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022

الفائز في نهائي المناطق - بطل الغرب.