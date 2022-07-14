شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل عملاق البريميرليج من خطف أخطبوط الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي المصري كشفت آخر التطورات الخاصة بمفاوضات إنتقال حارس مرمى الفريق البترولي محمود جاد لصفوف نادي ويجان أتلتيك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إنبي يكشف آخر تطورات إنتقال محمود جاد لويجان

محمود جاد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الرئيس التنفيذي لفريق نادي ويجان من المنتظر أن يصل إلى القاهرة خلال الفترة القادمة من أجل عقد جلسة مع المسؤولين في النادي المصري لبحث إمكانية الحصول على توقيع حارس مرمى منتخب مصر.

وقال شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة نادي إنبي أن المسؤولين في الفريق دائمًا ما يكون تفكيرهم منصب في مصلحة المنتخب والكرة المصرية ولا يتم التركيز على مصلحتنا فحسب خاصةً أن الجميع يدعم محمود جاد بشكل كامل في ذلك الأمر وفرصته كبيرة بالنسبة لنا.

وتابع:" يوجد بعض الشروط التي لا تنطبق على محمود جاد لعل من أبرزها أنه لم يقوم بالمشاركة في 75% من جملة المباريات الدولية مع المنتخب ولم يمتلك سوى مباراة واحدة فقط مع منتخب مصر الأول".

وأنهى:" جاد الحارس الثالث في المنتخب ومشاركته أساسيًا لا تعد كبيرة في ظل تواجد الشناوي حارس مصر الأول لكن علينا التفكير بشكل مختلف للوصول إلى نجاحات الفرق المغربية التي حققت الفوز بدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية".