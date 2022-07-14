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ضبط 306 ذبائح فاسدة في جدة

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الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة 306 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي "فاسدة" بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ المؤدية للمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتم احتجاز 70 مركبة كانت تنقل تلك اللحوم وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية -بمساندة الجهات الأمنية- تمكنت من ضبط تلك الذبائح ومصادرتها والتصدي لمحاولات نقلها وتداولها في السوق، إلى جانب إزالة 50 حظيرة مخالفة و173 مسلخًا عشوائيًا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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