94.6 مليون ريال عماني صافي ربح "بنك مسقط" للنصف الأول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك مسقط، عن النتائج المالة الأولية غير المدققة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، حيث حقق البنك ربحا صافيا قدره 99.26 مليون ريال عماني مقارتة بالربح الصافي البالغ 94.65 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي 2021م، بزيادة نسبتها 4.9%.

كما بلغ صافي ايرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وايرادات التمويل الاسلامي 166.25 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام 2022 مقارنة بمبلغ 168.44 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2021م، اي بانخفاض نسبته %1.3 وذلك بسبب ارتفاع مصروفات الفوائد. كذلك بلغت الايرادات الأخرى 81.44 مليون ريال عماني لذات الفترتين بزيادة مقدارها %0.9 ترجع الى ارتفاع الايرادات من بيع الاستثمارات.

كما بلغت مصروفات التشغيل خلال النصف الأول من العام الجاري 102.71 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 95.12 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام الماضي، اي بزيادة نسبتها 8%.

كما ذكر البنك انه خصص مبلغا قدره 28.40 مليون ريال عماني للنصف الثاني من العام الجاري لمواجهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت 35.33 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2021. ويعود هذا الانخفاض الى المخصصات الاحترازية العامة التي قام البنك بوضعها تحسبا لأوضاع جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي وتحسن أسعار النفط التي تشهدها الأسواق العالمية.

كما ارتفعت ايداعات الزبائن والتي تشمل ايداعات زبائن الصيرفة الاسلامية بنسبة 1.9% لتصل الى 8,834 مليون ريال عماني مقارنة ب 8,670 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2021.