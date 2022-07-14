أمانة جدة تحبط تهريب 306 ذبائح فاسدة وتزيل 173 مسلخا عشوائيًّا

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّنت أمانة محافظة جدة من إحباط تهريب 306 ذبائح فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها عبر المنافذ المؤدّية إلى داخل المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية تمكّنت من ضبطها ومصادرتها، وجرى احتجاز 70 مركبة مخالفة كانت تقلّ تلك اللحوم، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.

وبيّنت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن مهامها في لجنة أعمال الأضاحي برئاسة المحافظة، وفي إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر التي تتصاعد وتيرتها في موسم الحج.

وفي سياق الجهود الرقابية لرصد المسالخ والحظائر العشوائية أزالت الأمانة 50 حظيرة مخالفة و173 مسلخًا عشوائيًّا، كما جرى تحريك 2.279 مركبة تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة.

وأكدت أمانة جدة استمرار أعمال الرقابة وتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، مهيبة بالجميع ضرورة الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظًا على سلامتهم.