أمانة حائل تنفّذ ٦٤٦ جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ‏خلال إجازة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها من خلال فرقها الرقابية ‏أثناء ‏إجازة العيد الأضحى المبارك 646 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط 22 مخالفة لبعض المنشآت وإغلاق 16 منشأة مخالفة، كما تمت مصادرة وإتلاف 66 كجم من المواد الغذائية التالفة و23 لترا من العصائر المحضرة بطريقة غير صحية.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي أن الجولات الرقابية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، مشيرا إلى أن الأمانة قامت بنشر عدة رسائل توعوية تمثلت في مجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها مثل مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء وعدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر ، إضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية.

فيما دعت الأمانة الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك.