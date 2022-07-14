تنبيه عاجل من “حساب المواطن” لمن يرغب في الحصول على استحقاق دفعة أغسطس

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج “حساب المواطن” أنه في حال قيام المستفيد باستكمال التسجيل بالبرنامج، أو تقديم طلب قبل يوم 16 يوليو، فسيتم دراسة الأهلية.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه بعد دراسة الأهلية فسيتم دراسة الاستحقاق لدفعة شهر أغسطس المقبل.

وفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:

التوجه مباشرة إلى رابط موقع حساب المواطن على الإنترنت.

الضغط على تسجيل جديد وتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح (الاسم – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال).

بعد عمل حساب جديد على حساب المواطن قم بتسجيل الدخول عن طريق البيانات المرسلة على رقم الجوال الذي أدخلته.

قم بتغيير كلمة السر الخاصة بك.

إدخال البيانات المطلوبة (العنوان – بيانات الدخل الخاص بك – بيانات العقارات التي تمتلكها – الحساب البنكي – بيانات التابعين).

إرفاق كافة المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق الذي تريد رفعه والضغط على حفظ.

الموافقة على صحة كافة البيانات والمستندات التي قمت برفعها، ثم اضغط على تقديم طلب التسجيل