اخبار دوليه – «إعلان القدس».. تعهد أميركي لإسرائيل بالتصدي لـ«نووي إيران»

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬عبر‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬حمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬القدس‮»‬،‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ ‬المستمر‭ ‬لتل‭ ‬أبيب،‭ ‬فيما‭ ‬تعهدت‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬لإيران‭ ‬بامتلاك‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭.‬

وشدد‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عقب‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يائير‭ ‬لابيد،‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الراسخ‭ ‬بأمن‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬بروابط‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للكسر‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وتل‭ ‬أبيب،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأشارت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التعهد‭ ‬هو‭ ‬الالتزام‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬لإيران‭ ‬أبدًا‭ ‬بامتلاك‭ ‬سلاح‭ ‬نووي،‭ ‬وأنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستخدام‭ ‬جميع‭ ‬عناصر‭ ‬قوتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لضمان‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭.‬

وأبدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التزامها‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الآخرين‭ ‬لمواجهة‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬البيان‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإيراني‭ ‬والأنشطة‭ ‬المزعزعة‭ ‬للاستقرار،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مدفوعة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكلاء‭ ‬ومنظمات‭ ‬إرهابية

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬أفضل‭ ‬يعكس‭ ‬الدعم‭ ‬الثابت‭ ‬والحزبي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لأمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬بشأن‭ ‬المساعدة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬الإدارات‭ ‬الأميركية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقود‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

وأعربت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬القوي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬التاريخية‭ ‬الحالية‭ ‬البالغة‭ ‬38‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بالكامل،‭ ‬والتي‭ ‬تحترم‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدائم‭ ‬بأمن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قناعتها‭ ‬بأن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬اللاحقةيجب‭ ‬أن‭ ‬تعالج‭ ‬التهديدات‭ ‬الناشئة‭ ‬والحقائق‭ ‬الجديدة‭.‬