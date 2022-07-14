اخبار دوليه – الإمارات تعلن عن استثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية في الهند

محمد بن مسعود - الدمام - تعهدت الإمارات باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقا لبيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الخميس.
وأضاف البيان أن المجمعات ستقوم على تكنولوجيا مناخية متطورة من أجل تعظيم إنتاجية المحاصيل.
وتابع البيان «مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون مدعوة لتقديم خبراتها وحلولها المبتكرة التي تسهم في استدامة المشروعات».
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