اخبار دوليه – الإمارات تعلن عن استثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية في الهند

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬تعهدت‭ ‬الإمارات‭ ‬باستثمار‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬لتطوير‭ ‬مجمعات‭ ‬غذائية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬بهدف‭ ‬التصدي‭ ‬لانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬والهند‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬المجمعات‭ ‬ستقوم‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مناخية‭ ‬متطورة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعظيم‭ ‬إنتاجية‭ ‬المحاصيل‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ستكون‭ ‬مدعوة‭ ‬لتقديم‭ ‬خبراتها‭ ‬وحلولها‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬المشروعات‮»‬‭.‬