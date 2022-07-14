عطل فني يضرب موقع “تويتر”

محمد بن مسعود - الدمام - عاد موقع تويتر للعمل بعد تعطل مفاجئ، اليوم الخميس، أدى إلى تعذر استخدام الحسابات، مع تعرقل وصول المستخدمين إلى أحدث التغريدات وعدم تمكنهم من نشر تغريداتهم.

ولا يزال من غير الواضح سبب العطل، ولم يرد أي تفسير من الشركة حتى الآن.

وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن رسائل تقول “هذه الصفحة معطلة”. وطالت المشكلة موقع الويب إلى جانب تطبيق الهاتف المحمول وحتى تطبيق TweetDeck الخاص بالشركة.

وضم Downdetector المتخصص في رصد مثل هذه الأعطال، آلاف التقارير حول مشاكل متعلقة بـ”تويتر”، لكن صفحة الحالة الخاصة بموقع منصة التواصل الاجتماعي كانت تشير إلى أن “جميع الأنظمة تعمل”.

وأثناء تحميل نطاق Twitter.com الرئيسي، لم يكن ممكناً تسجيل الدخول إلى الخدمة أو الوصول إلى التغريدات.

هذا هو أول انقطاع كبير لخدمات تويتر منذ سلسلة من المشاكل طالت الشبكة الاجتماعية في فبراير.

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وتعطل موقع تويتر مرتين خلال أسبوع في شهر فبراير، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الخدمة في أجزاء من الولايات المتحدة بسبب “خطأ تقني كان يمنع من تحميل ونشر التغريدات”.

يأتي أحدث تعطل في خدمة تويتر، بعد أيام فقط من رفع الشبكة الاجتماعية دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الذي يحاول الخروج من صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار بناءً على مزاعم بفشل الشركة في تلبية طلبات الحصول على معلومات حول نشاط الروبوتات والبريد العشوائي على النظام الأساسي.

الجدير ذكره ، رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، إثر انسحابه من صفقة شراء المنصة بقيمة 44 مليار دولار، معتبرة قرار الانسحاب لاغٍ وغير مبرر.

وقال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، إن إلغاء الصفقة يعود كما هو معلن إلى موضوع الحسابات المزيفة، لكن بالنظر إلى احتمالية الأسباب، فإنه من الممكن أن يكون وراء ذلك فرصة لإعادة التفاوض في ظل انخفاض الأسواق، أو خطوة مخطط لها من البداية، مرجحا أن ماسك واجه تحديات بالتمويل.

وأضاف البناو في مقابلة مع “العربية”، أن القضية قائمة على عدم جدية ماسك بالصفقة، والتي تم تفسيرها بأنه لم يتخذ الخطوات اللازمة للاقتراض، كما أن أسلوبه غير التقليدي في تويتر ساهم في انخفاض سهم الشركة، فضلا عن عدم حضوره اجتماعات الشركة.