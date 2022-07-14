بـ”الانفوجراف”.. تعرّف على أكثر رئيس أمريكي زار المملكة خلال الـ5 عقود الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة والتي ستبدأ غداً الجمعة، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة بالزيارات التي قام بها رؤساء الولايات المتحدة في الفترة من 1974 وحتى عام 2022.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما هو أكثر الرؤساء زيارة للمملكة حيث زارها 4 مرات في أعوام ( 2009- 2014- 2015 – 2016)

وقام الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب بزيارة المملكة مرتين في عامي( 1990و 1992 ) ، وجورج بوش الأبن مرتين كانت في عام 2008 في يناير ومايو.