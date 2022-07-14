عطل فني يضرب موقع “تويتر”

محمد بن مسعود - الدمام - واجه عدد من المستخدمين عطل في تويتر عند محاولة التعامل مع حساباتهم، وتبين أن هذا العطل أصاب المستخدمين حول العالم من مختلف البلاد.

ووفقًا لـ Down Detector، بدأت المشكلات على منصة التواصل الاجتماعي لآلاف الأشخاص، وتتعلق معظم المشكلات المبلغ عنها بالوصول إلى تطبيق Twitter وموقع الويب الذى يمثل 48٪ و 49٪ من المشكلات المبلغ عنها على التوالي.

وفى الوقت نفسه، تشير 3٪ فقط من التقارير إلى وجود مشكلات في الخلاصة.

كما اشتكى أحد مستخدمي Down Detector من رسائل الخطأ التى أرسلتها الصفحة، مضيفًا: “حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل”.

الجدير ذكره ، رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، إثر انسحابه من صفقة شراء المنصة بقيمة 44 مليار دولار، معتبرة قرار الانسحاب لاغٍ وغير مبرر.

وقال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، إن إلغاء الصفقة يعود كما هو معلن إلى موضوع الحسابات المزيفة، لكن بالنظر إلى احتمالية الأسباب، فإنه من الممكن أن يكون وراء ذلك فرصة لإعادة التفاوض في ظل انخفاض الأسواق، أو خطوة مخطط لها من البداية، مرجحا أن ماسك واجه تحديات بالتمويل.

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وأضاف البناو في مقابلة مع “العربية”، أن القضية قائمة على عدم جدية ماسك بالصفقة، والتي تم تفسيرها بأنه لم يتخذ الخطوات اللازمة للاقتراض، كما أن أسلوبه غير التقليدي في تويتر ساهم في انخفاض سهم الشركة، فضلا عن عدم حضوره اجتماعات الشركة.