أخضر الطائرة يواصل تحضيراته لغرب آسيا.. ويكسب منتخب مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يواصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة للشباب تحضيراته في معسكره الخارجي الذي يقام في القاهرة ويستمر حتى 17 يوليو من الشهر الحالي استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس القادم.

ويتدرب الأخضر على فترتين صباحية ومسائية وتشمل تدريبات لياقية وفنية للوقوف على جاهزية اللاعبين، وفي اللقاء الرابع الودي تمكّن المنتخب السعودي من الفوز على المنتخب المصري للشباب بنتيجة ثلاثة أشواطٍ مقابل واحد.