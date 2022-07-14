مسالخ نجران تستقبل 3534 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت مسالخ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران 3534 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح مدير الفرع أحمد آل مفلح أن المذبوحات من إبل وبقر وضأن وماعز توزعت على مسالخ المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وشهدت سهولة تامة وانسيابية في الحركة بمساندة القطاعات الأمنية, حيث وضع الفرع خطة تشغيلية تنظيمية لجميع مسالخ المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لاستقبال المستفيدين عبر تجهيزها ومتابعتها على مدار الساعة، إضافة إلى متابعة أسواق الماشية للتأكد من سلامتها. أخبار قد تهمك

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