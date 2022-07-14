تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، وخباش ، ويدمة، وشرورة.

وبَيَّنَ المركز أنَّ الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.