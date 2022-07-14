شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستمر في اليونايتد؟ رونالدو يصدم الأندية السعودية بقرار ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه من الانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



رونالدو يرغب في الرحيل من أجل دوري أبطال أوروبا



وتزعم تقارير بريطانية خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة رونالدو، في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، في ظل ابتعاد فريقه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وأكدت شبكتي "tvi" و"CNN "البرتغالية، أن رونالدو حصل على عرض من أحد أندية السعودية، سيشهد حصول مانشستر يونايتد على 300 مليون يورو نظير بيعه.



عرض خرافي من الدوري السعودي إلى رونالدو



وتابعت: "العرض اشتمل حصول اللاعب نفسه بموجب العقد على 250 مليون يورو على مدار موسمين، 125 مليون يورو في كل موسم، والـ20 مليون المتبقية ستكون للوساطة، ولم يتم الكشف اسم النادي".

رونالدو يرفض الدوريات العربية

رونالدو



وأكدت صحيفة "ريكورد البرتغالية"، أن رونالدو لا يفضل اللعب في الدوريات العربية، رغم قوة العرض المقدم له والتي تجعله يحصل على مبلغ 250 مليون يورو لمدة عامين.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، أن رونالدو يأمل في الرحيل عن فريقه الذي عاد إليه في صيف 2021 قادما من يوفنتوس الإيطالي، من أجل رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن اللاعب عرض نفسه وخدماته على تشيلسي الإنجليزي، لارتداء قميصه.

وتابع: "تشيلسي عرض على الألماني توماس توخيل مدرب الفريق، الأمر بشأن انتقال رونالدو إلى صفوف البلوز، إلا أن المدير الفني رفض الأمر أو تواجده في ستامفورد بريدج".