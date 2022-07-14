شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 5 صفقات نارية على رادار نادي الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كثفت إدارة فريق الكرة الأول بنادي الرائد خلال الفترة الأخيرة تحركاتها من أجل ضم خمسة لاعبين خلال الشهر الجاري وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بإنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023.

الرائد يكثف مفاوضاته لتدعيم صفوف الفريق

وقالت بعض المصادر المقربة للإدارة في تصريحات صحفية لموقع “ الرياضية ” أن عملية التحركات الرامية لضم بعض اللاعبين تشمل عناصر أجنبية وكذلك محلية حيث تم الإتفاق مع لاعب وسط نادي النصر عبد الكريم المزيعل على كافة البنود المالية والتعاقدية في إنتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع فريقه.

في الوقت الذي تواصل فيه المدير الفني الجديد للرائد سوموديكا مع الظهير الأيسر عبد الله الشامخ الذي إنتهى تعاقده مع فريق نادي النصر حيث يسعى إلى إعادته من جديد وهو الذي سبق وأن مثل الفريق القصيمي في السابق.

وطرحت الإدارة على المدير الفني إمكانية الحصول على توقيع اللاعب فهد العبيد الظهير الأيسر لنادي الحزم على الرغم من أن عقده ساري مع فريقه لكن النادي يميل إليه على حساب الشامخ كون راتبه أقل

أجانب الرائد

أما فيما يخص ملف اللاعبين الأجانب فقد ابدت الإدارة إهتمامها بالحصول على توقيع المدافع الاسباني لاعب نادي مارسيليا الفرنسي ألفارو جونزاليز لضمه إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

في الوقت الذي نجحت فيه الإدارة أن تتفق مع الروماني سيلفيو لونج حارس المرمى ومواطنه الكسندر ميتريتا لاعب الوسط على التوقيع معهما بنظام الانتقال الحر وذلك بتوصية من المدير الفني.