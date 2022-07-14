شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات متنقلة ترافق الحجاج على طريق الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترافق جموع الحجاج على امتداد طريق الهجرة السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خدمات طبية متنقلة، لمتابعة الحالة الصحية لضيوف الرحمن في جميع المواقع والمنافذ خلال مراحل القدوم والتفويج حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

وعمل تجمّع المدينة الصحي على تجهيز العيادات المتنقلة بكامل المستلزمات التشغيلية من خلال عيادات كشفية والأجهزة والطواقم الطبية والكوادر التمريضية والفنية وتوفير الأدوية كما تم تجهيز سيارة إسعاف خاصة بالعيادات لنقل المستفيدين في الحالات الطبية الطارئة.

يذكر أن الفرق الصحية بالعيادات الطبية المتنقلة على طريق الهجرة قدّمت خدماتها الطبية لـ 4322 حاجاً وحاجة خلال الموسم الأول من حج هذا العام 1443هـ, وجرى خلالها تحويل 6 حالات لمستشفى الحمنة العام لإكمال مراحل علاجهم, كما تستمر العيادات الطبية المتنقلة في تقديم خدماتها حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري.