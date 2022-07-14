شكرا لقرائتكم خبر عن قمة سعودية أمريكية.. علاقات راسخة عبر 80 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المملكة اليوم الجمعة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتشهد أول جولة لبايدن في الشرق الأوسط منذ توليه الحكم في عام 2020، عقد قمة سعودية أمريكية في مدينة جدة، بلقاؤه مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أول زيارة

علاقات راسخة

وتعود العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة إلى لقاء جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود "رحمه الله" والرئيس الأمريكي الأسبق فرانلكين روزفلت عام 1945، والذي أسس طبيعة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.وترسخت العلاقات أكثر في عام 2015 بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأمريكا، وبعدها الزيارتين التاريخيتين لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى الولايات المُتحدة الأمريكية خلال العامين 2016 و2018، والتي أكدت على العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن.

ورغم تباين وجهات النظر بين البلدين في بعض القضايا، إلا أنه لم يقف عائقا أمام تطوير العلاقات الاستراتيجية بما يُسهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وتعكس زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة نجاح سياساتها الخارجية التي حدد قواعدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي جعلت للمملكة دوراً مهماً ومؤثراً في رسم مسار الأحداث الإقليمية والعالمية.

دور المملكة المحوري

ولدور المملكة المحوري ف أمن واستقرار المنطقة لن يكتفي بايدن بقمة سعودية أمريكية، بل سيمتد الأمر إلى قمة خليجية أمريكية بمشاركة دول العراق والأردن ومصر، وتشدد المملكة على أهمية التصدي لسلوكيات إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة من طهران.

تتفق أمريكا مع المملكة في ضرورة إيجاد حل سياسي شامل في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، وتؤيد مبادرتي المملكة في مكافحة التغيير المناخي "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء" اللتين أطلقهما سمو ولي العهد "حفظه الله"، بقيمة 700 مليار ريال في حزمتها الأولى.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

ويلعب الدور القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي وموقعها الاستراتيجي دورا هاما في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك في أمن واستقرار منطقتي الخليج والشرق الأوسط، واستمرار التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الحيوية للبلدين.

ملفات مشتركة

وتُعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ وقد أسهم التعاون الثنائي بهذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المُهمة بدحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ويعمل في المملكة 742 شركة أمريكية بإجمالي رأس مال أمريكي مستثمر بقيمة 90.6 مليار ريال سعودي، بجانب أكثر من 21034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي خلال 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2021 نحو إلى 25.069 مليون دولار، لتصبح الولايات المتحدة الشريك التجاري الرابع للمملكة في حجم التجارة والثاني في قيمة الواردت والسادس ب قيمة الصادرات، فيما تعد المملكة الشريك الـ28 تجاريا لصادرات الولايات المتحدة والشريك التجاري رقم 31 لواردات الولايات المتحدة، بحسب إحصائيات عام 2021.

علاقات أوسع من السياسة

وأسهم إطلاق وزارة السياحة التأشيرات السياحية في عام 2019، في جذب السياح من الولايات المتحدة الراغبين في استكشاف المملكة، وزيارة مواقعها التاريخية ومناطقها السياحية الفريدة.

وتوفر برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى في المملكة فرصا واعدة للشركات الأمريكية، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.

ثقافيا، يبلغ عدد الطلاب السعوديين المبتعثيين إلى الولايات المتحدة 21.035 طالبا خلال عام 2022، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي تجاوز عدد المبتعثين السعوديين من خلاله للدراسة في أمريكا النصف مليون طالب وطالبة منذ إطلاقه عام 2006.