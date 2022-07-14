وصول أكثر من 27 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 27360 حاجاً من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس, بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 26664 حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات, فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 498 حاجاً, كما استقبل مركز حجاج البر 198 حاجاً بعد الحج.

وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج باكستان هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 1875 حاجاً, ثم حجاج مصر بعدد 1337 حاجاً, ثم بنغلاديش بعدد 997 حاجاً, ثم الأردن 987 حاجاً, ثم إيران بعدد 681 حاجاً, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 7868 حاجاً يوم أمس.

وطبقاً للإحصائية فقد غادر 1576 حاجاً المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عبر رحلات طيران منتظمة تم تسييرها خلال اليومين الماضيين ضمن خطة تشرف عليها مختلف الجهات ذات العلاقة, لتيسير مغادرة الحجاج إلى بلدانهم.

وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام, وقد شملت تنفيذ 505 زيارات لتقييم مساكن الحجاج, ومباشرة 1758 عملية تفويج على السكن, وإرشاد 908 حجاج تائهين في مواقع الخدمة, إضافة إلى تنفيذ 38 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات, إلى جانب 270 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.