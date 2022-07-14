طيران الخليج تدشن خدمة «Flight Pass»

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬–‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬–‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬تدشين‭ ‬نظام‭ ‬Flight Pass‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكة‭ ‬متميزة‭ ‬مع‭.‬Option Town‭ ‬المنتج‭ ‬الجديد‭ ‬سيسمح‭ ‬للمسافرين‭ ‬شراء‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭.‬

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تعليقًا‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬قال‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬مزايا‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬قيمة‭ ‬إلى‭ ‬السفر‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬لذلك‭ ‬يسعدنا‭ ‬إضافة‭ ‬منتج‭ ‬جديد‭ ‬يوفر‭ ‬لعملائنا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والسهولة‭ ‬لدى‭ ‬السفر‭ ‬مع‭ ‬الناقلة‭. ‬لقد‭ ‬نجح‭ ‬فريقنا‭ ‬المحترف‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬للمسافرين‭ ‬أثناء‭ ‬سفرهم،‭ ‬ولهم‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

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سيسمح‭ ‬نظامFlight Pass‭ ‬للمسافرين‭ ‬بشراء‭ ‬تذاكر‭ ‬مخفضة‭ ‬بالجملة،‭ ‬وتعديل‭ ‬الحجوزات،‭ ‬وإلغاء‭ ‬الحجوزات‭ ‬وفقًا‭ ‬للقيود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬المسافر‭ ‬بحجز‭ ‬الرحلات‭ ‬عليها‭. ‬يمكن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬الرابط‭ ‬www.gulfair.com/flightpass‭.‬