إقبال من الحجاج على شراء الهدايا التذكارية قبل عودتهم لبلدانهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تشهد المحال التجارية في مكة المكرمة حركة كثيفة في بيع الهدايا التي يقبل عليها حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم لمناسكهم، وشراء الهدايا التذكارية قبل عودتهم لبلادهم سالمين.

وتحظى السبح بإقبال متميز عن سواها من المستلزمات إذ تزخر الأسواق القريبة من الحرم بأنواع متعددة من السبح المتنوعة في أحجامها وتصميمها وألوانها حيث يحرص الحجاج على اقتناء مجموعة من السبح إلى جانب سجاد الصلاة وخاصة ذات النقوش الإسلامية والمناظر للأماكن المقدسة وصور الحرمين الشريفين، كما يحرص الحجاج على اقتناء صور الحرمين الشريفين.

ويحرص حجاج بيت الله الحرام على شراء المصحف المرتل بصوت أئمة المسجد الحرام ونسخ من مصاحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والمصحف المسجل بصوت أشهر القراء وكتب العلوم الشرعية والعطورات والبخور والمنسوجات والحلويات وعبوات من ماء زمزم الهدية الأغلى من البقاع المقدسة.

كما يقوم الحجاج كذلك بشراء أنواع مختلفة من التمور كتمر عجوة المدينة المنورة والتمر السكري فيما يحرص البعض على شراء أقداح ماء زمزم النحاسية والمعدنية المطرزة ببعض آيات القرآن الكريم والزخارف الإسلامية وكذلك الدوارق النحاسية والمعدنية الخاصة بماء زمزم المنقوش عليها بعض الآيات القرآنية .