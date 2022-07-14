محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
تنطلق أولى فعاليات معرض العطور والتجميل بمدينة نجران في 28 يوليو الجاري، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمعارض والفعاليات.
وأكد المدير التنفيذي للمعرض غازي المسعري أن المعرض سيضم أكثر من 150 علامةً تجارية فاخرة في مجال العطور والتجميل وسيقيم عدداً من الورش لصناعة العطور الخاصة، وإطلاق عطور جديدة وحصرية للمعرض.
ويُعد معرض العطور والتجميل الذي سيستمر ٧ أيام من أبرز الأنشطة في المنطقة في مجال العطور والبخور والمنتجات العطرية وأدوات التجميل.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر معرض العطور والتجميل بنجران ينتظر زواره بتجارب استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.