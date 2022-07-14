رفع 314 طناً من مخلفات الذبح و 65 ألف طن من النفايات المنزلية بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

رفعت أمانة محافظة جدة أكثر من 314 طناً من مخلفات الذبح و 65 ألف طن من النفايات المنزلية، ضمن خطة أعمال النظافة لموسم الحج وعيد الأضحى للعام الحالي 1443هـ.

وأوضحت الأمانة أن جهود النظافة شملت تحسين المشهد الحضري حيث جرى رفع 47.789 م3 من مخلفات الأحجام الكبيرة وإزالة 7.770 م3 من مخلفات البناء والهدم وعدد 3.730 لوحة إعلانية مخالفة، إضافة لـ 1.091 من الإطارات المستهلكة و 97 حاجزاً خرسانياً.

وبينت أن الأعمال تضمنت الكنس الآلي للطرق بإجمالي أطوال بلغ 48.866 كم، بجانب الكنس اليدوي والتقاط المبعثرات على امتداد 722.335 كم، فضلاً عن نظافة الأراضي الفضاء بمساحة بلغت أكثر من 2 مليون متر مربع، مشيرة إلى أنها نفذت خطتها على ثلاث مراحل وهدفت من خلالها إلى توفير كل السبل لأمن وسلامة ضيوف الرحمن والسكان، وزائري مدينة جدة.