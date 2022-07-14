شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يستقر على مدرب الفريق بالدرجة الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مجلس إدارة أهلي جدة السعودي، الموقف النهائي من المدير الفني الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم، في منافسات الدرجة الأولى.



أهلي جدة يخوض منافسات الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه



ومن المقرر أن يلعب الراقي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، بالموسم الجديد بعدما هبط لأول مرة في تاريخه.

وكشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن إدارة النادي الأهلي تسعى لاستمرار روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق خلال الموسم الجديد، وتجديد عقده.



سيبولدي يقترب من الاستمرار في منصبه

سيبولدي



وأكدت صحيفة عاجل السعودية، أن مجلس إدارة النادي يريد استمرار المدير الفني، بالرغم من الشائعات التي كانت تؤكد نية النادي في تعيين مدير فني جديد على دراية بأجواء دوري الدرجة الأولى، ويمتلك خبرات في الصعود إلى دوري المحترفين.

وتابعت: "إدارة الراقي تتجه نحو تجديد التعاقد مع سيبولدي نظرًا لمعرفته الجيدة بقدرات اللاعبين واحتياجات الفريق فنيًا".

وكان أهلي جدة السعودي، هبط لأول مرة في تاريخه من دوري وكأس الأمر محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعدما احتل المركز قبل الأخير في الموسم المنصرم.



مشوار سيبولدي مع أهلي جدة



وأشرف سيبولدي على قيادة الفريق السعودي، في سبع جولات فقط من أصل 30 جولة بالموسم الماضي، قبل هبوط الفريق.

ويرى مجلس إدارة الراقي، أن المدرب الأوروجوياني غير مسؤول عن الهبوط من دوري المحترفين لعدم قيادته للفريق من بداية الموسم.

من ناحية أخرى، يعود المدرب إلى السعودية، الأسبوع المقبل، حتى يقود فترة الإعداد من بدايتها، وتحديدًا الإثنين المقبل حسبما قرر النادي.