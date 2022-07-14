شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يفاوض نجم إنتر ميلان وفلامنجو البرازيلي يُزاحمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، عن تحرك نادي النصر السعودي من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر السعودي يطلب التعاقد مع سانشيز



وأكدت صحيفة "توتو ميركاتو الإيطالية"، أن نادي النصر السعودي، تقدم بعرض ضخم من أجل التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز نجم نادي إنتر الإيطالي، بالموسم الجديد.

وتابعت: "الفريق السعودي قدم عرض كبير إلى نجم برشلونة الإسباني السابق، من أجل الحصول على توقيعه واللعب ضمن منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.



شرط خيالي من سانشيز للتواجد بالدوري السعودي

سانشيز



وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن عرض النصر للاعب التشيلي سيكون لمدة موسمين، واللاعب لا يمانع خفض راتبه السنوي، لكنه يشترط أن يحصل على ما لا يقل عن 4 ملايين يورو في السنة الواحدة.

وأضافت: "سانشيز لا يرغب في التنازل عن مطالبه المادية، والتي تصل إلى ما يقرب من 15 مليون ريال سعودي، وبالتالي سوف يصبح الأعلى أجرًا داخل النادي".



فلامنجو ينافس النصر على خدمات سانشيز



واختتمت: "سانشيز ليس على طاولة فريق النصر السعودي فقط، بل يرغب أيضًا نادي فلامنجو البرازيلي الحصول على خدماته، بعدما نجح في التوقيع مع مواطنه أرتو فيدال نجم إنتر ميلان السابق، بالموسم الجديد".

وتحاول إدارة النادي السعودي برئاسة معمر آل مسلي، في التعاقد مع عناصر مميزة من أجل العودة للتتويج بلقب الدوري، حيث تعاقد النادي مع الفرنسي رودي جارسيا مدربا للفريق.

كما تعاقد نادي النصر السعودي أيضًا مع الإيفواري جيسلان كونان والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.