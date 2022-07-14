“العتيبي”: خدمة ضيوف الرحمن وسام شرف وتكريم عظيم للجميع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت الدكتورة مرام بنت عبدالمحسن العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة: إن خدمة ضيوف الرحمن وسام وشرف عظيم، والحمد لله الذي شرفني وأعانني في وزارة الصحة على خدمتهم وتسهيل حجهم بسلام_آمنين.

وأضافت “العتيبي” عبر حسابها بـ”تويتر” بعد إعلان نجاح موسم الحج لهذا العام أن الجهود المبذولة في التخطيط للموسم كانت السبب في نجاحه وأداء الحجاج لنسكهم بسهولة ويسر.

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