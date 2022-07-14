“شؤون الحرمين” تكشف عن متوسط المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع أمس

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت رئاسة شؤون الحرمين عن المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع في المسجد الحرام أمس الأربعاء.

وأوضحت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر: أن متوسط الطواف بلغ 47 دقيقة؛ حيث كان الطواف بالسطح 49 دقيقة، ومتوسط الطواف بالدور الأول 50 دقيقة، و47 دقيقة بالدور الأرضي. و43 بصحن المطاف.

طواف الوداع هو الطواف الذي يفعله الحاج بعد انتهاء مناسك الحج ويجب عليه مغادرة مكة المكرمة مباشرة ولا يمكث فيها، ولا يجب طواف الوداع على أهل مكة، وسمى بهذا الاسم، لأن الحجاج يودعون به بيت الله الحرام، وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): “لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع”.

7 أشواط حول البيت الحرام، يطوفها الحجاج بعد الانتهاء من جميع المناسك، وإذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ “رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا” قَالَ: “أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ”.

حكم طواف الوداع في الحج

اختلف العلماء في حكم طواف الوداع على قولين: الأول: أنه واجب، وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ومن يترك طواف الوداع عليه دم أقلّه ذبح شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه.

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القول الثاني: أن طواف الوداع سنة، وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي.

والأرجح أنّ من ترك طواف الوداع لعذر شرعي فلا حرج عليه، أمّا من تركه دون عذر شرعي، فعليه دمٌ.

وقت طواف الوداع

الحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك لما فرغ من حجه، دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه إلى المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع».

طواف الوداع للمتعجل

إذا تعجل الحاج السفر وأراد الرحيل في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ثاني أيام التشريق، فيؤدي طواف الوداع في اليوم نفسه، وعليه مغادرة مكة ولا يمكث فيها طويلًا فإن بقيها يومًا آخر، يُلغى هذا الطواف الذي قام به، وعليه أن يؤديه مرة أخرى قبل رحيله.