التضخم في المملكة يرتفع إلى 2.3%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، 2.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.2% على أساس شهري. وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي جراء ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (ثاني الأقسام وزنًا في المؤشر) 4.7%، كما ارتفعت أسعار النقل ثالث الأقسام وزنًا 2.5%، بحسب رصد لصحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات رسمية. على الجانب الآخر، انخفض قسم الملابس والأحذية 1.3%؛ حيث يعتبر التضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ30 على التوالي. أخبار قد تهمك

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