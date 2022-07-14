اخبار دوليه – الرئيس التونسي يوجه بسرعة انعقاد لجنة استرجاع الأموال من الخارج

محمد بن مسعود - الدمام - وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، بسرعة انعقاد اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول نشاط الحكومة في الأيام القليلة الماضية وبرنامج عملها في الفترة القادمة.

وتطرق سعيد، خلال اللقاء، إلى مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بالأموال المنهوبة في الخارج، مؤكدا أنها ملك الشعب التونسي.