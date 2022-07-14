اخبار دوليه – تحطم مروحية تكافح حرائق الغابات في جزيرة ساموس اليونانية

محمد بن مسعود - الدمام - لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم مروحية تكافح حرائق الغابات في جزيرة ساموس اليونانية، كان على متنها طاقمها المؤلف من أربعة أفراد.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد تم نقل قائد الطائرة الروماني إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، بينما لم يتم العثور على العضو الرابع في الطاقم.

وأشارت إلى أن سبب سقوط المروحية لم يتضح بعد، بينما قال مسؤول من وزارة الدفاع اليونانية إن الحكومة استأجرت الطائرة لمكافحة حرائق الغابات.