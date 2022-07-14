جامعة جدة تعلن موعد القبول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة أعلنت جامعة جدة، عن موعد القبول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ لمختلف التخصصات. وأوضحت جامعة جدة، أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 2022/07/24م، مشيرة إلى أن التقديم سيكون عبر الرابط التالي: هنا أخبار قد تهمك

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