“سعود الطبية” تُجري 119 ألف تصوير طبي خلال النصف الأول من 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن إجرائها حوالي 119 ألف تصوير طبي خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي 2022م.

وأوضح مدير إدارة التصوير الطبي الدكتور مازن أبو ناصف أن الفحوصات كانت عبارة عن 72599 أشعة عامة، و19140 أشعة مقطعية، 8939 أشعة صوتية، و8300 رنين مغناطيسي، و2608 تصويرات للثدي، و2090 تصوير أشعة تداخلية، و1508 تصويرات طب نووي، و948 تصوير فلوروسكوبي، إضافة إلى 2773 حالة عملت بمستشفيات تجمع الرياض الصحي الأول أو من خارج مستشفيات تجمع الرياض الصحي الأول وتم تشخيصها من قبل الأطباء العاملين بإدارة التصوير الطبي .