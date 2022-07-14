مسجد سيد الشهداء.. معلم خالد في صفحات التاريخ الإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

يعد مسجد سيد الشهداء معلماً خالداً في صفحات التاريخ الإسلامي؛ ويروي أحداث معركة أحد التي دارت رحاها في السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة، إلى جانب مقبرة 70 شهيداً من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم ـ ويبعد عن الساحة الشمالية للمسجد النبوي بنحو ثلاثة كيلو مترات.

واستحدث المسجد في رجب 1438هـ ، وشيد وفق طراز معماري فريد على مساحة 54 ألف مترٍ مربع، ويتسع لـ 15 ألف مصلٍ؛ حيث وفرت في محيطه مجمل الخدمات والمرافق المساندة، ويقع قبالة “جبل الرماة ” وهو عبارة عن هضبة صغيرة -غرب جبل أحد- يُشاهد من قمتها ساحة الشهداء وما تحويه من معالم.