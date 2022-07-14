اخبار الخليج – د.الجلاهمة تبحث تعزيز التعاون مع جمعية القلب الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - التقت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة في مكتبها بالهيئة وفداً من جمعية القلب الأمريكية السيد خالد شاكير والسيد رامي للإطلاع على آخر المستجدات بشأن برامج الإنعاش القلبي الرئوي بجميع مستوياته في مملكة البحرين.

ورحبت الدكتورة الجلاهمة بالوفد الزائر، وبحثت إمكانية زيادة عدد المراكز المقدمة لتلك البرنامج لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالقطاع الصحي للإنخراط في تلك البرامج المهمة التي من شأنها المحافظة على أرواح المرضى ومتلقي الخدمات الصحية، وقد حضر الإجتماع رئيس قسم تنظيم برامج التعليم الطبي المهني المستمر الدكتورة أزهار نصيب.

وقامت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة عن الشكر والتقدير لممثلي جمعية القلب الأمريكية على جهودهم المبذولة في مجال التدريب لبرامج الإنعاش القلبي الرئوي في مملكة البحرين كما أهدت ممثلي الجمعية درعاً تذكاريا تقديراً وعرفانا لتشريفهم زيارة موقع الهيئة.

والجدير بالذكر بأنه قد بلغ عدد المراكز المقدمة لتلك البرامج التدريبية ثمانية مراكز دولية وسبع مواقع منتسبة لجمعية القلب الأمريكية من بينها: مستشفى الإرسالية الأمريكية، مستشفى البحرين التخصصي، كلية العلوم الصحية التابعة لجامعة البحرين، جامعة الخليج العربي، وزارة الصحة، الخدمات الملكية الطبية بمستشفى قوة دفاع البحرين، أكاديمية الخليج للطيران ومستشفى الملك حمد الجامعي حيث أن مستشفى الملك حمد الجامعي لديه سبعة مواقع منتسبة منتشرة في مواقع مختلفة في مملكة البحرين وهي المراكز التدريبية التالية: المنهل للتدريب، ذي ناين، إي تي أس، ، أرأي سي أي، هالة كراون لتنظيم المؤتمرات والمعارض ومؤسسة إيديكويشن بلاس وليرنوفيت للإستشارات.