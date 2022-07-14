اخبار الخليج – أستاذة بجامعة البحرين تستقصي تمثيلات «إرم ذات العماد» في المتخيل الثقافي العربي

محمد بن مسعود - الدمام - استقصت أستاذة السَّرديات والنقد الأدبي الحديث المشاركة رئيسة قسم اللغة العربيَّة والدراسات الإسلاميَّة في جامعة البحرين الدكتورة ضياء عبدالله الكعبي، تمثيلات إرم ذات العِماد في المتخيَّل الثقافي العربي، وامتداداتها منذ القديم إلى الحديث بوصفها “أثراً” خاضعاً للتأويل.
جاء ذلك في بحث محكّم للدكتورة الكعبي بعنوان” الأثر المتخيَّل والتأويل: إرم ذات العِماد في الخطاب الأدبيِّ العربيِّ أنموذجاً”، وقد نشر البحث في العدد الأول من المجلة المحكمة نصف السنوية “مجلة المركز: مجلة الدراسات العربيَّة”، الصادرة عن مركز أبوظبي للغة العربيَّة، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة دار بريلBrill) ) التي تُعد أعرق دور النشر العالميَّة.
ولفتت د. الكعبي إلى أن تمثيلات إرم ذات العِماد في المتخيَّل الثقافي العربي الخاضعة للتأويل، تندرج في سياقات متعددة ومتناقضة، مدينة اللعنة والعقاب الإلهي، ومدينة التيه الأسطورية، وسرديات المدينة اللامرئية، والمدينة/ اليوتوبيا، وغيرها من التمثيلات الثقافيَّة التي ارتبطت بها.
وتضم الهيئة الاستشارية لمجلة الدراسات العربية كوكبة من النقاد الأكاديميين ذوي المكانة الرفيعة في حقول الدراسات الأدبيَّة والنقدية واللغوية، ومن بينهم الأساتذة: صلاح فضل من جامعة عين شمس بمصر، ومحسن جاسم الموسوي من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبدالله الغذامي من جامعة الملك سعود في السعودية، وهنادا طه من جامعة زايد في الإمارات العربيَّة المتحدة، وفيتالي نعومكن من معهد الاستشراق في موسكو في روسيا، وفيليب كينيدي من جامعة نيويورك أبوظبي في الإمارات العربيَّة المتحدة.
وانتخبت المجلة أبحاثاً متميزة، تشكل خير استهلال للمجلة في انطلاقتها الأولى لنخبة من أبرز النقاد العرب والنقاد العالميين. وقد انضوت جميع أبحاث العدد الأول تحت مظلة عنوان رئيسي هو “آثار من الزمن: مفهوم الأثر في الخطاب الأدبي العربي”.
ود. الكعبي – التي تعد من أبرز الناقدات المشتغلات في السرديات الثقافية على المستوى العربي – حاصلة على دكتوراه الفلسفة في اللغة العربيَّة وآدابها من كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنيَّة (تخصص النقد الأدبي الحديث – السرديات)، عن أطروحتها الموسومة بعنوان: «تحولات السرد العربيِّ القديم، دراسة في الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل».
وقد نشرت عدداً كبيراً من الأبحاث العلميَّة المحكمة في مجال السَّرديات والنقد الأدبي الحديث، كما شاركت في مؤتمرات دولية وإقليميَّة عدة.
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