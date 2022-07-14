مسالخ فرع وزارة البيئة بجازان تستقبل 18,957 ذبيحةً خلال أيام التشريق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

استقبلت المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق 18,957 أضحية، وذلك في 18 مسلخًا بمختلف محافظات المنطقة.

وأكد فرع الوزارة بالمنطقة نجاح خطته التشغيلية التي شملت جولات على مختلف الأسواق، وتكثيف الرقابة على أسواق المواشي للتأكد من خلو المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، إلى جانب فحص أكثر من 1,000,000 رأس من الماشية قبل عيد الأضحى المبارك .

وسعت الخطة التشغيلية لرفع معدلات الحماية الصحية في المسالخ وتنفيذ أعمال الرقابة بشكل يومي للتأكد من مدى الالتزام بالمتطلبات من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش وتنظيم دخول الأضاحي، الذي شهد سهولة تامة وانسيابية في الحركة.