فودفيست القابضة تعيد افتتاح فدركرز سند المعاد تجديده

محمد بن مسعود - الدمام - قامت شركة فودفيست القابضة بإعادة افتتاح فرع فدركرز المعاد تجديده بالكامل في سند والذي تم تأسيسه لأول مرة في عام 1995، ومنذ ذلك الحين وفدركرز يشوي «أعظم هامبرغر في العالم» لأكثر من 27 عامًا ويعتبر احد ك المطاعم الرائدة في البحرين لتناول الطعام غير الرسمي.

ولرغبة شركة فودفيست القابضة في توفير تجربة طعام راقية وفريدة من نوعها، قامت الشركة بتجديد هذا المطعم المكون من طابقين والذي تبلغ مساحته 600 متر مربع ويتسع لـ 164 مقعدًا فخضع لعملية تحول واسعة النطاق تضمنت تجديدًا كاملاً مع الحرص على إضفاء تصميمات حديثة سيتم توفيرها بكافة فروع فدركرز الأخرى.

حول هذا الشأن قال المدير التنفيذي بشركة فودفيست ماتيو راموس: «نحن متحمسون بتوفيرنا المظهر الجديد لفدركرز وسعداء بتوفيرنا هذا التجديد لعملاء فدركرز، وانه شرف كبير لي ان اكون جزءا من شركة فودفيست التي تحرص على مواصلة الاستثمار في التجديد بهدف توفير تجارب راقية لضيوفنا حيث اشتملت التحديثات على منطقة جلوس في الهواء الطلق، اجهزة تلفزيون بشاشات كبيرة، منطقة العاب، قسم للعائلات إضافة لعبارات تزين المطعم تمت كتابتها بالنيون والمعدن لإضفاء لمسات عصرية على الفرع».

انطلقت سلسلة مطاعم فدركرز للمرة الاولى في مدينة سان أنطونيو تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980 بهدف توفير «أعظم همبرجر في العالم»، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم اشتهر فدركرز بتقديمه لحوم أنجوس فقط المعتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، والتي يتم ذبحها وفق الشريعة الاسلامية ولفها يدويًا يوميًا، إلى جانب خبز الخبز الطازج يوميًا بهدف توفير أفضل جودة للعملاء