بـ45 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في مدن المملكة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة.
وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية ، بينما سجلت كلا من الدمام وحفر الباطن والخرج 44 درجة مئوية.
وسجلت الرياض والمدينة المنورة 43 درجة ، أما مكة المكرمة فقد سجلت 42 مئوية.
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