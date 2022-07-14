بـ45 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في مدن المملكة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية ، بينما سجلت كلا من الدمام وحفر الباطن والخرج 44 درجة مئوية.

وسجلت الرياض والمدينة المنورة 43 درجة ، أما مكة المكرمة فقد سجلت 42 مئوية.