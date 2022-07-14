“الصحة”: 11 طريقة لإنقاذ طفلك إذا تعرض للغرق في المسبح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت وزارة الصحة، إن هناك عدة خطوات يجب اتباعها لإنقاذ الأطفال في حالة تعرضهم للغرق في المسابح.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن خطوات إنقاذ الطفل المصاب بالغرق تتمثل في التالي:

1ـ ضع الغريق على أرض مستوية، ثم مناداته وهز كتفيه للتأكد من استجابته.

2ـ تحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر.

الاتصال بالإسعاف 997

أخبار قد تهمك

3ـ اطلب من أحد الأشخاص المتواجدين الاتصال بالإسعاف 997.

4ـ إذا كان الغريق يتنفس ضعه في وضعية الإفاقة وانتظار سيارة الإسعاف.

5ـ احرص على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا، في حال عدم تنفس الغريق.

6ـ قم برفع رأسه عن طريق وضع يدٍ على جبينه ويدٍ أسفل ذقنه، ورفعه بحذر لفتح مجرى التنفس.

7ـ تحسس أعلى الفخذ أو مكان الحنجرة (تفاحة آدم) للتأكد من وجود نبض لمدة لا تزيد عن10 ثوانٍ.

إجراء تنفس صناعي

8ـ عند وجود نبض ابدأ بإجراء تنفس صناعي من خلال التأكد من إغلاق فتحة الأنف، والنفخ في فم الغريق لمدة من 3 إلى 5 ثوانٍ، مع مراقبة ارتفاع وضع الصدر بعد كل نفخة والانتظار حتى يهبط، والتحقق من النبض كل دقيقتين.

الإنعاش القلبي الرئوي

9ـ عند عدم وجود نبض وعدم وجود التنفس، يجب البدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، عن طريق وضع كعب كف اليد في منتصف صدر الغريق، في الجهة السفلية من عظمة القص، واحرص على أن تكون ذراع المنقذ مستقيمة وكتفه مواجه لصدر المريض، والضغط على الصدر بشكل مستقيم.

10ـ القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي وهي عبارة عن 30 ضغطة على الصدر وإجراء التنفس الصناعي، بالنفخ مرتين، ويكون الضغط بعمق 5 سم، مع مراعاة اعطاء النفس مرتين بعد كل 30 دقيقة، ويكون معدل الضغطات من 100: 120 ضغطة/ دقيقة.

11ـ الاستمرار وتجاهل أي مشتتات خارجية، وفحص النبض كل دقيقتين واستمرار إنعاش القلب الرئوي في ذلك حتى يستفيق المريض أو تصل سيارة الإسعاف.