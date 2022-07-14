8 خطوات بسيطة لتقوية قلبك.. أبرزها مدة النوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أضافت جمعية القلب الأمريكية «مدة النوم» إلى توصياتها لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية مثل ممارسة الرياضة،

والإقلاع عن التدخين لتشمل القائمة 8 عوامل مهمة للصحة القلبية. الدكتور مايكل جراندينر» من كلية طب اريزونا، والذي ساعد في صياغة قائمة توصيات جمعية القلب الأمريكية، يؤكد- حسب الموقع الطبي- أن النوم لفترة كافية يساهم بشكل مباشر في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

يضيف: إن النوم لفترة أقل من ست ساعات يعرض الشخص للإصابة بالسمنة، وارتفاع الضغط، ومن ثم ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية. من طرفها تشير الدكتورة «ماري بيير سانت أونج» مدير مركز النوم في مدينة نيويورك، والمؤلفة الرئيسية لتوصيات جمعية القلب الأمريكية، إلى بعض النصائح للحصول على نوم جيد، وكافي على مدار اليوم:

يجب أن يحصل الفرد البالغ على من 7- 9 ساعات من النوم يومياً، وتجنب الكافيين أو التقليل منه للتخلص من صعوبات النوم، وكذلك تثبيت ميعاد ومكان النوم بشكل دوري دون تغيير. وتختتم الحديث الدكتورة كريستين كنوتسون باحثة في النوم وأستاذة مشاركة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في شيكاغو، يعتبر إدراج النوم ضمن توصيات تحسين صحة القلب رسالة قوية لأهمية النوم ودوره في الصحة العامة للجسم لاسيما صحة القلب.

النظام الغذائي السليم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

التوقف عن التدخين.

إنقاص الوزن.

تقليل الكوليسترول.

تحسين معدل السكر في الدم.

ضبط مستوى ضغط الدم.

النوم لمدة كافية يومياً.