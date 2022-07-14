تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 99 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 20 سنتا أو 0.2% إلى 99.37 دولار للبرميل، بعدما زادت 9 سنتات، أمس الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، مقابل 95.93 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنتا أو 0.4% بعد زيادة 46 سنتا في الجلسة السابقة.

ويكثف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جهوده لكبج التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاما، برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهر بعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.