ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 24 يسجل 208 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 208.82 ريال، 55.69 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 191.42 ريال، 51.04 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 182.72 ريال، 48.72 دولار، بينما عيار 18 وصل إلى 156.61 ريال، 41.76 دولار.